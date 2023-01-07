الرياض 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسحقق فريق الأهلي كأس منافسات بطولة المملكة للغطس للجميع الفئات السنية التي اقيمت على مسبح وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض (الصالة الخضراء) واستمرت ليومين بتنظيم الاتحاد السعودي للسباحة .وجاء تتويج الأهلي بالبطولة بعد أن حل في المركز الأول بـ 289 نقطة، وجاء الهلال في المركز الثاني بـ 198 نقطة ، فيما حل نادي جبة في المركز الثالث بـ 130 نقطة .وشهدت البطولة تحقيق ثلاثي النادي الأهلي جوائز أفضل اللاعبين حقق الاعب خالد الغامدي جائزة أفضل لاعب في فئة الناشئين ، وحقق اللاعب أحمد الشهراني جائزة أفضل لاعب في فئة الأشبال ، وحقق اللاعب إياد عويس جائزة أفضل لاعب في فئة البراعم .وشارك في البطولة 40 لاعب من أندية (الأهلي، والهلال، وجبة، والشباب، والأغر، والرياض)، فيما قادها تحكيمياً ثمانية حكام.// انتهى //19:46ت م0062