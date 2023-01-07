الرياض 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واساستطاع الاتفاق الفوز على أبها بـ 2 -1 بعد أن كان متأخراً في نتيجة المباراة التي لعبها الفريقان اليوم في الدمام، لحساب الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022 - 2023.هذا الفوز أسهم في وصول الاتفاق إلى النقطة الـ 16 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد أبها عند النقطة الـ 16 تاسعاً في سِلَّم ترتيب فرق الدوري.من جهتهما، تعادل الفيحاء والباطن إيجابياً بهدفين لكلٍّ منهما في المباراة التي لعبها الفريقان لحساب ذات الجولة، ليصبح لدى الفيحاء 12 نقطة في المركز الـ 13، بينما أصبح رصيد الباطن نقطتين، قابعاً في المركز الأخير في سِلَّم الترتيب.// انتهى //20:29ت م0063