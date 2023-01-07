بريدة 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسزار مجموعة من طلاب المنح الدوليين بجامعة القصيم من مختلف الجنسيات معرض القصيم للكتاب اليوم، المقام في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، معبِّرين عن سرورهم وسعادتهم لما شاهدوه من تعدد لدور النشر والمعارض المتنوعة التي تخدم كل الجوانب الثقافية والتعليمية والخدمية بمنطقة القصيم.وخلال لقاء "واس" بهم، أشاد الطالب في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية محمد علي، من جمهورية جيبوتي، بما شاهده من إمكانيات وتجهيزات عالية للجهات الأمنية في المملكة للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين في هذا الوطن المبارك، لافتاً الانتباه إلى أن أكثر كتاب شدَّه من عدة كتب قيمة في الحفاظ على اللحمة الوطنية، كتاب الولاء للولي، من إصدارات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وبيَّن الطالب في قسم اللغة العربية عبدالرحمن من دولة الفلبين، أن زيارته مع زملائه للمعرض لمعرفتهم بأهمية الكتاب، وضرورة التسلُّح بالعلم في هذا الزمن، وأن الكتاب خير جليس للإنسان، ومن خلاله يستطيع أن يعرف مختلف الثقافات المنتشرة حول العالم ، مشيراً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال القراءة فقط ، لأننا أمة "اقرأ" فلابد لنا أن تكون لدينا ثقافة القراءة والاطلاع ، منوهاً بما شاهده من جهود تبذل في الأمن العام ، ورعاية السجون بطريقة مثالية وإضافات مميزة ، مفيداً أن ذلك يدل على نزاهة المملكة في بيان هذه الأمور وتوضيحها لشعبها ومواطنيها ومقيميها كذلك ، مشيراً إلى أن المعرض يزخر بالكثير من الروايات والقصص الأدبية الشيقة للجميع للقراءة والاطلاع.ونوَّه الطالب عبدالرشيد إسلام-في قسم الشريعة من جمهورية باكستان الإسلامية- نوَّه بما شاهده من كل جديد في تنظيم المعارض التي تخدم الثقافة والكتاب على حدٍّ سواء، وبطريقة التنظيم والعرض فيه ، مشيراً إلى أن هدف زيارته هو التبضع واقتناء الكتب الإسلامية والشرعية، لافتاً الأنظار إلى أن معرض القصيم للكتاب مملوء بالعناوين والكتب والملجدات الأصلية التي نالت استحسانه.يذكر أن الجامعة لديها عدد من الطلبة الدوليين الذين يدرسون في عدد من تخصصاتها، وتحرص على تقديم وتنظيم عدد من الزيارات الثقافية والترفيهية لهم في مختلف المواقع بالمملكة.// انتهى //20:38ت م0064