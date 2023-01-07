القاهرة 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واستُوِّجَ منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للشباب بذهبية الفرق ضمن بطولة كأس العالم المقامة بإيطاليا بعد الفوز على منتخب المجر في النهائي بنتيجة 45 - 44.وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز على إيطاليا صاحبة الأرض في الدور نصف النهائي بنتيجة 38 - 35، كما حقق الفوز على منتخب ألمانيا في دور الـ 16 بنتيجة 45 - 26 ، وعلى منتخب بولندا بنتيجة 45 - 32 في الدور ربع النهائي.يذكر أن منتخب مصر قد نجح أمس عن طريق لاعبه محمد السيد في تحقيق ذهبية منافسات الفردي على حساب منتخب إسرائيل بنتيجة 15 - 13.// انتهى //20:57ت م0065