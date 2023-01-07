نواكشوط 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسأشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أمس، على حفل الإعلان عن انطلاق فعاليات نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2023.وأكد وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الموريتاني محمد ولد إسويدات بالمناسبة، أن اختيار مدينة نواكشوط لهذه التظاهرة تشكل فرصة للتواصل الثقافي العميق بين الشعوب الإسلامية من جهة، وفرصة للاستثمار في القاسم المشترك بينها مع شعوب العالم من جهة ثانية، ولإقامة حوار ثقافي نظهر من خلاله عمق ثقافتنا الإسلامية ونقاءها وتشعبها بقيم التسامح والتعايش والسلام، كما أنها فرصة لتقديم صورة ناصعة لجوهر ديننا الحنيف القائم على الخير والبذل والعطاء.وأضاف أن المقاربة الثقافية لموريتانيا، تقوم على تصور مركب لدور الثقافة المحلية والدولية لما يمكن أن تضطلع به من أدوار؛ تعزيزاً للانسجام المجتمعي وترسيخ قيم التعايش المشترك خاصة في ظل صعود موجات الغلو والتطرف.من جهته، أشار المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة سالم بن محمد المالك، إلى أن منظمة" الإيسيسكو "ستقوم بمجموعة من الأنشطة في موريتانيا بمناسبة هذا الحدث؛ كحفظ وتثمين المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث الإسلامي للمنظمة، بما فيها ترميم مواقع أثرية وإطلاق منتدى للشعراء الشباب؛ لتشجيعهم وصقل مواهبهم، إلى جانب المشاركة في عقد الندوات والمؤتمرات، وتقديم الدعم المؤسسي.// انتهى //21:06ت م0066