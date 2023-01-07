سكاكا 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسنظَّم نادي الجوف الأدبي الثقافي أمسية شعرية، استضاف فيها النادي ثلاثة من الشعراء؛ هم: سلطان الضيط، فايز ذياب، والشاعرة ملاك الخالدي، في المركز الثقافي بسكاكا أمس، بحضور مستشار سموِّ أميرِ منطقة الجوف المشرف على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة الدكتور أحمد السناني.وأشار ذياب إلى أن الرؤية انعكس أثرها الإيجابي على الجانب الثقافي بوجود هيكل تنظيمي يتمثل في وزارة الثقافة وهيئاتها المتعددة، التي فتحت للمثقفين آفاقاً أرحب، بينما قالت الخالدي: إن الرؤية منحت المرأة فرصاً كبيرة في كل المجالات، من ضمنها الشعر والأدب، وأكد الضيط أن رؤية المملكة 2030م تمثل عصراً ذهبياً للشعراءمن جانبه، أوضح رئيس النادي الأدبي عبدالعزيز النبط، أن الأمسية تأتي ضمن خطة النادي لنشر الأدب والثقافة وإثراء المشهد الثقافي في جميع محافظات المنطقة، حيث قدَّم الشعراء المشاركون في الأمسية مجموعة من أجمل قصائدهم وسط تفاعل من الحضور.من جهته، أشار الدكتور السناني في مداخلة خلال الأمسية إلى دور الرؤية في تشجيع وتبنِّي الجوانب الإبداعية في المجالات كافة.// انتهى //21:14ت م0068