الرياض 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسضمن مبادرة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، للإنماء الاجتماعي بمحافظات منطقة الرياض؛ انطلقت اليوم أعمال مشروع الدعم النفسي للفئات الأكثر عرضة، بإشراف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية ولجنة شؤون الأسرة واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بالإمارة.وقُدِّمَت خطة عمل المشروع ومتطلبات تنفيذها في المحافظات، خلال ورشة عمل تحت عنوان: "تعزيز الصحة النفسية للفئات الأكثر عرضة"، حيث شارك فيها جميع رؤساء لجان شؤون الأسرة وسفراء تنمية الأسرة من جميع المحافظات.وعُرِضَت التجربة التشغيلية للمشروع في محافظات وادي الدواسر والخرج وشقراء، حيث سيحقق المشروع - بمشيئة الله- تفاعلًا كبيرًا؛ نظرًا لأهميته وملامسته احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، كما قُدِّمَ تدريبٌ في مهارات إدارة الحالات.ويسعى المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، إلى نشر الوعي النفسي في المجتمع، وتقديم الدعم والمساندة من خلال عدد من المشروعات والمبادرات في هذا المجال.يذكر أن المركز يستقبل الاستشارات النفسية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية بجميع أنواعها من جميع مناطق المملكة، ولجميع فئات المجتمع، على مدار أيام الأسبوع، فيما يتم استقبال جميع الاستشارات في أي وقت من خلال تطبيق "قريبون" سواءً نصية أم صوتية، لتقديم الاستشارات من المتخصصين النفسيين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية بسرية تامة.// انتهى //21:53ت م0070