القاهرة 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسحقق فريق فيوتشر فوزاً مهماً على مضيفه فريق سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز، يرتفع رصيد فيوتشر إلى 26 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري خلف الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 15 نقطة في المركز الثامن.وفي منافسات الجولة ذاتها، تغلب فريق بيراميدز على ضيفه فريق غزل المحلة بأربعة أهداف دون رد، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 23 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد المحلة عند 18 نقطة في المركز السادس .كما فاز فريق المصري البورسعيدي على ضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد المصري إلى 17 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 18 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //23:37ت م0075