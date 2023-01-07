صبيا 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسافتتح وكيل محافظة صبيا إبراهيم عتودي، فعاليات المعرض الأول لنادي فنون جازان، الذي يقام في المركز الحضاري، ويستمر ثلاثة أيام.وأوضحت رئيسة النادي نجاح الزائري، أن المعرض يضم عدداً من الأركان؛ تشمل رسم الأطفال، والخط العربي، ورسم اللايف، الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لإيجاد شراكة بين الفن والمجتمع، واهتمامه بإبراز الفنانين بمنطقة جازان ومحافظاتها، واستقطاب المواهب وصقل جهودهم في مجالات الفنون كافة.// انتهى //23:49ت م0076