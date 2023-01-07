القدس المحتلة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم في اعتداءات لجيش الاحتلال الغاشم والمستوطنين اليهود، على الضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة شاب وامرأة فلسطينية في اعتداء للمستوطنين على منازل الفلسطينيين جنوب مدينة بيت لحم، كما أصيب شاب فلسطيني واعتقل ثلاثة بعد اعتداء جيش الاحتلال عليهم في بلدة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية.في السياق ذاته أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين أتلفوا مئات أشجار الزيتون في قرية المغير بمدينة رام الله وذلك في إطار اعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين.// انتهى //00:02ت م0002