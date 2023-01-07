جدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واستوج وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية المكلف الدكتور أمين بن يوسف نعمان مساء السبت، فريق الجامعة بلقب بطولة "كرة الهدف" للأشخاص ذوي الإعاقة البطولة التاسعة للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للعام الدراسي الجاري في الموسم الـ 13 برعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وتستضيفها جامعة الملك عبدالعزيز؛ بحضور رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني، وعميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مهند بن غازي عابد.وتمكن فريق الجامعة لكرة الهدف من الفوز في المباراة النهائية على فريق جامعة الملك سعود بنتيجة 14 / 5، حيث شارك في البطولة 8 فرق وقسمت على مجموعتين تأهل منها الأول والثاني من كل مجموعة.وهنأ نعمان فريق الجامعة بهذا الفوز، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، مشيداً بالتنافس القوي بين الجامعات في بطولة الهدف لذوي الإعاقة.وأشاد عميد شؤون الطلاب بالجامعة بالمستوى الذي ظهر به طلاب الجامعة في بطولتي ألعاب القوى وكرة الهدف وتحقيق المركز الأول في البطولتين، وقدم تهانيه للطلاب الفائزين وتحقيقهم هذا الإنجاز الذي يعكس مدى الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها الطالب الرياضي الجامعي، وهو نتاج الدعم غير المحدود، الذي يحظى به النشاط الرياضي بالجامعة، مقدماً شكره للجهازين الفني والإداري على جهودهم المثمرة خلال الفترة الماضية.من جانبه، بين وكيل العمادة للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور وجدي وزان أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة العمل الجماعي والمتواصل، وحرص الجهاز الفني والإداري على إعداد فريق متمكن، يزخر بمواهب وقدرات في ألعاب القوى، وتكللت تلك الجهود بتحقيق منجز يسجل باسم جامعة "المؤسس" وقدم تهانيه للطلاب الفائزين.// انتهى //00:04ت م0003