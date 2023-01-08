إسلام آباد 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الليلة الماضية اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب الأمور المتعلقة بالمؤتمر الدولي الذي تستضيفه الحكومة الباكستانية في جنيف في التاسع من يناير الجاري حول تغير المناخ في باكستان.وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء في إسلام آباد أن الجانبين جددا العزم على تعزيز وتنويع العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.// انتهى //07:05ت م0008