إسلام آباد 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم استعداد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لترأس المؤتمر الدولي حول مقاومة المناخ في باكستان الذي تنظمه الحكومة الباكستانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة بجنيف في التاسع من يناير الجاري.واهتمت بتعهد رئيس الوزراء الباكستاني بتنفيذ شروط برنامج صندوق النقد الدولي لضمان استمرارية دعم الاقتصاد الباكستاني من جانب الصندوق.وأخبرت عن تكثيف أجهزة الأمن الباكستانية عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء على موجة الإرهاب الداخلي.وتطرقت إلى اتفاق باكستان والصين على توسيع مشروع الممر الاقتصادي، وحرص أوزباكستان على سرعة تنفيذ مشروع السكة الحديدة لربط أراضيها مع باكستان عبر أفغانستان.وأشارت إلى تأثر برنامج الرحلات الجوية في باكستان من جديد بسبب عودة الضباب الدخاني الكثيف المخيم على المناطق الوسطى من البلاد.وعرجت صحف إسلام آباد على متفرقات في الشأن الإقليمي والدولي منها فرض عدد من الدول الأوروبية اختبارات كوفيد على الوافدين من الصين، وتحذير الأمم المتحدة من الانعكاسات السلبية للقيود التي رفضتها حكومة طالبان على النساء في أفغانستان.// انتهى //07:37ت م0010