جيزان 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واساختتمت منافسات ملتقى المملكة لاختراق الضاحية الثاني لأندية أبطال المناطق لجميع الدرجات، والتي أقيمت في الكورنيش الشمالي بالواجهة البحرية بمنطقة جازان بمشاركة 30 نادياً و أكثر من 500 لاعب.وجاء السباق الذي اختتم أمس الأول في مسافات 10 كيلو مترات رجال، و 8 كيلو مترات للشباب، و 6 كيلو مترات للناشئين، و 2 كيلو متر للبراعم.وفي ختام المنافسات كرم مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان إبراهيم بن يحيى الرياني، ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب بن علي الربعان الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف فئات السباق.// انتهى //08:21ت م0011