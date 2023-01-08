القاهرة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم ترحيب مصر بتوافق رئيسيّ مجلسيّ النواب والدولة الليبيين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، كخطوة مهمة على صعيد المضي قدمًا صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وأشارت إلى تأكيد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا أن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال عام ٢٠٢٢م بلغت حوالي ٨٫٤ مليار دولار مقارنة بنحو ٣٫٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١م.وسلطت الضوء على تنديد وزارة الخارجية الفلسطينية بالإجراءات العقابية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي ضد كبار الشخصيات في السلطة الفلسطينية، فضلاً عن مهاجمة زوارق بحرية تابعة لجيش الاحتلال بالرصاص، مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.ولفتت الانتباه إلى إعلان عضو الحزب الجمهوري كيفن مكارثي بعد فوزه أمس بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، التعهد بوقف الإنفاق "المسرف" للإدارة الأمريكية.وسلطت صحف القاهرة الضوء على دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو إلى إجراء تحقيق شفاف وسريع بشأن مقتل 28 شخصًا في البلاد، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.// انتهى //09:18ت م0016