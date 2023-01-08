رفحاء 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسنفّذَت جمعية ملاذ للتنمية الأسرية بمحافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية خلال العام الماضي 2022م، العديد من البرامج والمبادرات النوعية استفاد منها 4,614 مستفيداً.وشملت البرامج والمبادرات قسم الاصلاح الأسري، وتأهيل المقبلين على الزواج، والعديد من الاستشارة التربوية والأُسرية، إضافة إلى تنفيذ عدة فعاليات اجتماعية وثقافية مختلفة، إسهاماً منها في تحقيق الاستقرار الأسري للمجتمع.يذكر أن الجمعية تقدم برامج ومبادرات مجتمعية وإنسانية على مدار العام تشمل الدعم التربوي والتوعوي للأسرة، والدورات التدريبية المتنوعة، وتقديم الحلول العلمية والعملية للمشكلات الاجتماعية والنفسية والتربوية والشرعية.//انتهى//09:25ت م0017