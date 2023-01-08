نجران 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واساختتمت كلية التربية بجامعة نجران أمس، فعاليات وبرامج الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، الذي يوافق الـ4 من يناير من كل عام، ببرنامج تدريبي بعنوان "أساسيات القراءة والكتابة بلغة برايل"، وذلك بمقر الكلية بالجامعة.واستهدف البرنامج التدريبي الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لتدريبهم على أساسيات القراءة والكتابة بلغة برايل، وكيفية استخدام الأدوات والأجهزة الخاصة بتلك اللغة.وأكد عميد الكلية، الدكتور محمد بن عبدالله الحازمي، أهمية تفعيل الاحتفاء باليوم العالمي للغة برايل؛ مما يسهم في تنمية الوعي تجاه هذه الفئة وتبصيرهم بالطرق العلمية السليمة لاستخدامات طريقة برايل بما يمكنهم من مواصلة التعليم والتواصل مع الآخرين.// انتهى //09:26ت م0018