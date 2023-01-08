الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأطلقت الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بطولة دوري كرة القدم للبنات من 28 كلية تقنية للبنات بمختلف مناطق المملكة.وبين مدير عام الأنشطة بالمؤسسة عبدالله الدحيلان أن البطولة ستكون بمشاركة 13 وحدة تدريبية من المناطق بعد التصفيات بين 28 وحدة تدريبية، حيث ستقام التصفيات النهائية بمنطقة القصيم في الكلية التقنية بعنيزة بدعم من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، وشراكة من نادي العربي بعنيزة.وأضاف أن الهدف من إطلاق دوري كرة قدم للبنات هو إتاحة الفرصة للمتدربات لممارسة هواية رياضة كرة القدم وتحقيق التنافس وصقل المواهب وتطوير الجانب المعرفي في مجال هذه الرياضة، مبيناً أنه سيتم إقامة تصفيات بين فرق الكليات التقنية للبنات حسب التوزيع الجغرافي، بحيث تقام بنظام الدوري بين الفرق ويتأهل فريق يُمثل المنطقة الادارية التابعة لها .// انتهى //09:28ت م0019