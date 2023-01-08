القدس المحتلة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واستناولت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وإصابة العديد منهم بجروح في هجمات تعرضت لها بيت لحم ونابلس وقلقيلية من المستوطنين، ترافق معها اقتلاع وإتلاف مئات الأشجار المثمرة.وتحدثت عن مواصلة قوات الاحتلال فرض عقوبات على شخصيات في القيادة الفلسطينية، ومنع شخصيات من التنقل، بعد زيارتهم للأسير المحرر كريم يونس الذي أنهى فترة 40 عاماً داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، عادةً هذه الإجراءات العدوانية إمعاناً في انتهاك كل الأعراف والقوانين الدولية.وتطرقت صحف فلسطين إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث أكدا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم القدسي الشريف، وجدد بلينكن على التزام الولايات المتحدة بالاستقرار والتكامل الإقليمي، بما في ذلك دعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه الذي أكد أن الانخراط الإيجابي للشباب وتوظيف قدراتهم، في مواجهة الحروب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي .// انتهى //10:22ت م0024