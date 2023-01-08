الخرطوم 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية "يونيتامس"، وإطلاق الموقعين على الاتفاق الإطاري اليوم المرحلة النهائية للعملية السياسية، وذلك بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي.ونقلت عن عضو مجلس السيادة السوداني الطاهر حجر، خلال مخاطبته أمس لقاءً جماهرياً في دارفور غرب السودان، أن دوافع رفض اتفاق جوبا لسلام السودان تشمل معارضة مبدأ تقاسم السُّلطة والثروة.وعرجت صحف الأحد على مناشدة وزارة الري السودانية المواطنين في المناطق الواقعة على مقربة من النيلين بأخذ التحوطات والتدابير اللازمة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وذلك بعد الزيادة الكبيرة لمنسوب النيل.وأبرزت ترحيب مصر بنتائج اجتماع رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، الذي تم خلاله التوافق على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى إصابة فلسطينيين أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مسافر يطا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وإطلاقها الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين.// انتهى //10:25ت م0025