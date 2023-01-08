مكة المكرمة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسنظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية أمس لقاءً إثرائياً بعنوان " لغة برايل وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين " بمناسبة اليوم العالمي للغة برايل.وبين وكيل الرئيس العام للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية الدكتور وليد بن صالح باصمد أن محاور اللقاء تضمنت أساسيات لغة برايل، وجهود مكتبة الحرم المكي في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن الفعالية تهدف لرفع مستوى الوعي والإدراك لمنسوبي الرئاسة بمثل هذه الأيام العالمية، ولتوعية الزائرين لبيت الله الحرام بالخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لهذه الفئة من المجتمع.// انتهى //10:28ت م0026