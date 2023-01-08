وادي الدواسر 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واساختتم مكتب رواد الكشافة السعودية في محافظة وادي الدواسر، مؤخراً فعاليات مبادرة "عام القهوة السعودية" باحتفالية شعبية بمقر برنامج النشاط الاجتماعي، بحضور مُدير المكتب الدكتور سعود بن خلف الدوسري، وأعضاء المكتب ورواد الكشافة بالمحافظة.وأشار مدير المكتب الدكتور سعود الدوسري إلى أن القهوة السعودية لها مكانة خاصة لدى أفراد المجتمع، وأنها أحد أهم عناصر الضيافة؛ لارتباطها بالعادات والتقاليد، حيث تُعتبر رمزاً من رموز الجود والكرم.وتضمن الاحتفاء إلقاء بعض القصائد الشعرية المتعلقة بالقهوة.// انتهى //10:35ت م0027