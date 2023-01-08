لندن 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم باجتماع رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك، مع قادة القطاع الصحي في مقاطعة إنجلترا لمناقشة جميع التحديات التي تواجه القطاع.ونقلت في الشأن الدولي دعوة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر ترك، إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف حول ملابسات مقتل 28 شخصاً في مدينة نونة شمال غرب بوركينا فاسو.وأخبرت عن استقالة وزيرة العدل في شيلي مارسيلا ريوس، على خلفية خلافات حول برنامج إطلاق سراح بعض المدانين في جرائم تتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2019م.ونقلت صحف لندن أنباء عن مقتل شخص على الأقل وجرح 57 آخرين جراء تصادم قطاري مترو أنفاق أمس في مدينة مكسيكو سيتي.// انتهى //10:49ت م0030