بريدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسيستوقف زائر معرض القصيم للكتاب الدور المختصة في تعليم الأطفال، حيث يشارك في المعرض العديد من دور النشر التي تنقل التعليم من الطريقة التقليدية إلى الأساليب الجديدة في إطار ترفيهي وتعليمي فاعل يربط الجانب التعليمي باللعب.ومن تلك الوسائل التعلم من خلال اللعب والقراءة والكتابة والرسم، وكل ما يهتم بمجال النطق والتخاطب وصعوبات التعلم وطرق علاجها، منها لعبة " كلمة وحرف "، وصندوق الأدوات، وكلنا نرسم، وأين أنا " إضافة إلى مجموعة برامج ملهمة للأطفال مختصة بفتح المجال لإبداعات الأطفال، وإخراج ما لديهم من مواهب وتقديمها بجانب تفاعلي، وتقوية مهارات التخاطب والقوى الإبداعية لديهم.كما وفرت بعض دور النشر المشاركة قسماً خاصاً بألعاب المواليد تبدأ من حديثي الولادة حتى السنوات المتقدمة من خلال التركيب والألعاب الجماعية والفردية، ومسرح الدمى وغيرها من الطرق التعليمية المرحة.// انتهى //11:02ت م0033