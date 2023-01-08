طريف 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسنفّذ متطوعو جمعية التنمية الأهلية في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، أكثر من 15 ألف ساعة عمل تطوعية، في المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، عبر 369 فرصة، شارك فيها 877 متطوعاً ومتطوعة، خلال عام 2022م.وتسهم هذه المشاركات في تعزز ونشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب وفتيات المحافظة، فضلاً عن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للوصول إلى مليون متطوع.// انتهى//11:10ت م0035