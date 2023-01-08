بريدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسسخرت أمانة منطقة القصيم إمكاناتها للتعامل مع آثار الحالة المطرية التي مرت بالمنطقة مؤخراً لمدة أربعة أيام، وذلك بتوجيه ومتابعة أمين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي.ورفعت الأمانة حالة الاستعداد إلى الحالة القصوى فور ورود التنبيه من الجهات الرسمية بتوقع دخول المنطقة بحالة مطرية من متوسطة إلى غزيرة، وبمجرد دخول المنطقة في الحالة المطرية باشرت فرق الأمانة الميدانية مهامها في معالجة الآثار المترتبة على الحالة المطرية، حيث كان في الميدان أكثر من خمسة فرق ميدانية مختلفة من التشكيلات الإدارية في الأمانة.وتم تسخير 451 آلية ومعدة و 724 فرداً، وتمت معالجة 282 موقعاً غير مخدوم بشبكة السيول وتم سحب أكثر من 631,000 متر مكعب من مياه الأمطار.// انتهى //11:11ت م0036