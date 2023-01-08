بغداد 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسواصلت الصحف العراقية اهتمامها بمجريات بطولة خليجي 25 حيث أخبرت عن دخول 34 ألف وافد عبر مطار البصرة ومنفذ سفوان لحضور خليجي 25 من الأشقاء العرب، مشيرة إلى تعهد اللجنة المنظمة للبطولة بأن يكون حفل الختام مبهرًا.واهتمت بزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني لمقر جهاز مكافحة الإرهاب بمناسبة الذكرى الثانية بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي.وتناولت صحف بغداد إنجاز الحكومة لموازنة العام الحالي تمهيداً لإرسالها إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة لإقرارها.وتابعت الخلاف السياسي والنقاشات حول إقرار قانون عفوٍ عام يشمل المحكومين والموقفين بمختلف القضايا.ونوهت صحف العراق بقيام الهيئة العليا لمكافحة الفساد بفتح ملفات الفساد الكبيرة والخطرة.// انتهى //11:23ت م0037