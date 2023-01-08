الصياهد 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واستقدم المديرية العامة للدفاع المدني، في معرض وزارة الداخلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية - الصياهد - شمال شرق مدينة الرياض، برامج ومبادرات توعوية وشرحًا لإرشادات السلامة عند هطول الأمطار ومخاطر عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها.وخصصت المديرية في المعرض، ركنًا عن مخاطر (الأمطار والسيول)، يشرف عليه مختصون في السلامة العامة لتوعية الزوار من المواطنين والمقيمين بالمخاطر المترتبة على مخالفة تعليمات الدفاع المدني والعقوبات النظامية، مؤكدين أن (الوقاية أمان).يذكر أن معرض وزارة الداخلية، يواصل استقبال زواره حتى 15 يناير 2023 م، وتقديم خدمات تجديد جواز السفر السعودي وبطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى استعراض البرامج والمبادرات التوعوية وتحدي أبشر، وركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، وإتاحة خدمة تفعيل الحسابات في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.// انتهى //11:27ت م0038