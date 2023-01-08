عام/ مستشفى رفحاء المركزي يستقبل أكثر من 282 ألف مراجع خلال العام 2022م
الأحد 1444/6/15 هـ الموافق 2023/01/08 م واس
رفحاء 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس
استقبل مستشفى محافظة رفحاء 282,570 مراجعاً، خلال عام 2022م، استفادوا من كافة الخدمات الطبية بالمستشفى.
وأوضح مركزي رفحاء أنَّ عدد المستفيدين من مراجعي الطوارئ بلغ 213,922 مراجعاً، و 68,648 مراجعًا للعيادات الخارجية، فيما جرى صرف 229,772 وصفة طبية، وعمل 229,672 فحصاً مخبرياً و 263,203 فحوصات إشعاعية، وتنويم 3,909 منومين، وإجراء 1,659 عملية، كما بلغ عدد الولادات 1,558 ولادة ، فيما بلغ عدد مراجعي مرض السكري 19,032 مراجعاً ، وعدد التأهيل والعلاج الطبي 15,445 مستفيداً،فيما بلغت عدد جلسات الغسيل الكلوي 8,675 جلسة، ونفذ الطب المنزلي 2,667 زيارة.
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