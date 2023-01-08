الدمام 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واساختتم فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية؛ بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، الموسم الخامس من "برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي" والذي استفاد منه 5999 شخصاً، من خلال 171 برنامجاً تدريبياً لعام 2022م.ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات المتدربين والمتدربات وترسيخ قيم التلاحم وبناء القيم الوطنية التي تسهم في تقوية ثقافة الحوار وتقبل الآخر، من خلال حقيبة تدريبية محكمة، وتقديم مدربين معتمدين.وأوضح مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد البديوي، أن التعاون بين مركز الحوار الوطني وتقني الشرقية، يعدّ نموذجًا للتعاون الإستراتيجي المستمر بين المؤسسات الوطنية الذي يُسهم في تعزيز التلاحم وترسيخ قيم التعايش المجتمعي، وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة والإسهام في ترسيخ ثقافة الحوار بين شرائح المجتمع مما يخدم الوطن والمواطن ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.يذكر أنه بلغ إجمالي المستفيدين من خلال التعاون بين فرع مركز الحوار الوطني وتقني الشرقية في السنوات الخمس الماضية إلى 24467 مستفيداً (22348 ذكوراً، 2119 إناثاً) وتقديم 549 برنامجاً، وذلك بمشاركة 100 مدرب معتمد.// انتهى //12:53ت م0050