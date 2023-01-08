جدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واستعتزم الخطوط الحديدية السعودية "سار" المشاركة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 المقرر انعقاده بمدينة جدة في الفترة من 9 حتى 12 يناير الجاري، وهو المعرض المختص في طرح حلول وخدمات مبتكرة للارتقاء بخدمات الحج المقدمة لضيوف الرحمن.ويستهدف المعرض قطاعاً واسعاً من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة كونه يسلط الضوء على مشاريع المملكة المستقبلية المتعلقة بالحج والعمرة، مع عمله على نشر ثقافة الجودة الشاملة ودعم التحسين والتطوير المستمرين لمنظومة الخدمات، هذا إلى جانب اهتمامه بإطلاق خدمات ومنتجات جديدة تخدم قطاع الحج والعمرة، بما في ذلك إتاحة الفرص لإبرام وعقد الاتفاقيات الثنائية ذات العلاقة.ومن المقرر أن تشارك "سار" في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 بصفتها راعياً بلاتينياً لهذا الحدث النوعي، حيث تعد إحدى أهم الجهات المساهمة في رحلة الحاج داخل المملكة سواءً كان من خلال قطار الحرمين السريع الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبسرعة تصل إلى 300 كم/ساعة ويصنف ضمن أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم، أو عن طريق قطار المشاعر المقدسة داخل مكة المكرمة الذي يربط بين المشاعر المقدسة (عرفات ومزدلفة ومنى) وتصل طاقته الاستيعابية إلى 72,000 حاج في الساعة الواحدة، حيث سيواكب مشاركة "سار" في المعرض جناح خاص بالخطوط الحديدية السعودية للتعريف بمجمل الخدمات التي تقدمتها الشركة لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام من خلال قطار الحرمين السريع، وقطار المشاعر.// انتهى //12:55ت م0051