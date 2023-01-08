الباحة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسعُقدت اليوم ورشة عمل بعنوان " الاستثمار الرياضي " التي نظمها فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بالباحة، وذلك بمقر غرفة الباحة.وشارك في الورشة مدير إدارة استثمارات الأندية الرياضية معاذ محمد السند، ومدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة سلطان حسن آل شايع، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالباحة محمد سعيد المعجباني، حيث ناقشوا العديد من المحاور من أهمها فرص الاستثمار الرياضي بالمنطقة، ودور القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية للنهوض برياضة المنطقة ومايواجهه رواد الأعمال من صعوبات، وبحث حلول تفعيل القطاع الخاص في دعم رياضة المنطقة .وتستمر الورشة لمدة يومين حيث ستعقد يوم غدٍ في الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة .// انتهى //12:57ت م0053