جدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم من هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وخليص وبحره والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والموية ورنية، وتبدأ من اليوم وحتى يوم غد الاثنين - بمشيئة الله تعالى -.// انتهى //13:00ت م0054