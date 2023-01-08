رفحاء 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسرفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية طلعة التمياط خلال العام الماضي 2022 م ،أكثر من 33,680 متراً مكعباً، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة.ونفذت البلدية أعمال سفلتة وصيانة أكثر من 4,900 متر مربع من الطرق، وصيانة 3,800 متر مربع من الأرصفة، فيما تضمنت أعمال النظافة رفع 3681 متراً مكعباً من النفايات، و30,000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وإزالة 4 مركبات مهملة بعد أخذ الإجراءات النظامية.كما نفذت البلدية أعمال إصحاح بيئي في 240 موقعاً، وصيانة 980 عموداً للإنارة، كما أنها أضافة 122 عمود إنارة جديد، بالإضافة إلى 478 جولة رقابة، فيما تم زراعة 5000 شجرة في الطرق والحدائق لزيادة مساحة المسطحات الخضراء.وأكد رئيس بلدية طلعة التمياط المهندس فرحان الرويلي، أن جهود البلدية تأتي انطلاقاً من حرصها على تطبيق معايير النظافة، وتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية وتحسين جودة الحياة.// انتهى //13:04ت م0055