عرعر 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسنظّمت مبادرة خير الشمال التطوعية اليوم، برنامجًا بعنوان "عرعر خضراء "، بالتعاون مع الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالحدود الشمالية ، وطلاب المدارس، وذلك في ممشى حي المنصورية بعرعر.ويهدف البرنامج الذي يأتي ضمن حملة "السعودية الخضراء"، إلى رفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة والحد من التصحر وتعزيز الجانب الخدمي والتطوعي لدى أبناء الوطن بمختلف أعمارهم والإسهام في خفض الإنبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الصفري، وتشجيع المشاركات المجتمعية في المحافظة على الغطاء النباتي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية والممارسات السليمة للمحافظة على بيئة المواطن.// انتهى //13:06ت م0057