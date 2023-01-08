الأسياح 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسيشارك تجمّع القصيم الصحي ممثلًا بمستشفى الأسياح العام بركن توعوي في مهرجان القصيم للصقور للعام الحالي 2023م، بنسخته الخامسة الذي يستمر سبعة أيام، في ميدان الأمير فيصل بن مشعل للصقور بمحافظة الأسياح، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والأسر المنتجة بالمنطقة.وأشار تجمّع القصيم إلى أن مشاركته في المهرجان تهدف إلى تقديم النصائح الصحية والإرشادات الطبية لرفع مستوى الثقافة والوعي الصحي لدى فئات المجتمع من زوار المهرجان كافة، كما تضمنت المشاركة قيام الفريق الميداني بتحصين روّاد وزّار المهرجان بلقاح الإنفلونزا الموسمية.وأكّد التجمّع حرصة الدائم على تواجده المستمر للمشاركة في الملتقيات الاجتماعية العامة جميعها كالأنشطة الرياضية والفعاليات السياحية والمهرجانات الشعبية التي تقام بالمنطقة، لتقديم البرامج التوعوية والعلاجية للجمهور وكل ما من شأنه في تقديم الخدمات الصحية، لما لذلك من أهمية كبيرة في تعزيز جوانب الصحة العامة والارتقاء بجودة الحياة لدى المواطنين والمقيمين في المنطقة.// انتهى //13:09ت م0059