الكويت 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 7ر18 نقطة ليصل عند مستوى 76ر7140 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 %، وكمية تداول 2ر129 مليون سهم عبر تنفيذ 6505 صفقات نقدية بقيمة 8ر26 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر9 نقاط ليصل عند مستوى 24ر5531 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 18ر0 %، بتداول 4ر76 مليون سهم عبر تنفيذ 2751 صفقة نقدية بقيمة 6ر8 ملايين دينار.وقفز مؤشر السوق الأول 6ر29 نقطة ليصل عند مستوى 89ر7928 نقطة بارتفاع بلغ 37ر0 %، من خلال تداول 7ر52 مليون سهم عبر تنفيذ 3754 صفقة بقيمة 11ر18 مليون دينار.وارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر5 نقاط ليصل عند مستوى 59ر5682 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 %، وتداول 4ر64 مليون سهم عبر تنفيذ 1967 صفقة نقدية بقيمة 6ر7 ملايين دينار.// انتهى //13:11ت م0061