الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة اليوم، معالي رئيس المشيخة الإسلامية رئيس العلماء المفتي العام لدولة البوسنة والهرسك الدكتور حسين كفازوفيتش, الذي يزور المملكة حاليا.وجرى خلال اللقاء, مناقشة عدد من المسائل ذات الصلة بأحوال المسلمين في البوسنة والهرسك خاصة، والتعاون الثنائي في المجالات الإسلامية بين الوزارة والمشيخة في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.وبين معاليه أن البوسنة والهرسك هي محل عناية واهتمام القيادة الحكيمة، الذين يولون المسلمين في جميع أنحاء العالم اهتماماً وعناية، كما يخصون المشيخات الإسلامية والمراكز والجمعيات بمزيد من العناية والاهتمام في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة لخدمة المسلمين بالعالم.وأثنى الدكتور حسين كارزفيش من جهته على الجهود التي تقدمها المملكة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار, مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة العمل الإسلامي ونشر مفاهيم الإسلام الصحيحة.// انتهى //14:41ت م0082