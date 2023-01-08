الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر الوزارة اليوم ، مفتي عكار بجمهورية لبنان الدكتور زيد بكار زكريا، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليًا.وناقش الجانبان خلال اللقاء عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بخدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف والكراهية.من جانبه، ثمن مفتي عكار الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين، إضافة إلى رعايتها ودعمها المستمر للعالمين العربي والإسلامي والدفاع عن قضاياهم.// انتهى //14:47ت م0086