الظهران 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسيُطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، خلال المدة من 12 - 14 يناير الجاري, "ماراثون أقرأ" ضمن برنامج إثراء القراءة "أقرأ" في دورته الثامنة على مستوى ثلاث مدن في المملكة في كل من الظهران والرياض وتبوك، بهدف تحفيز المجتمع على القراءة ودعمًا لمبادرة "السعودية الخضراء"، كل ما يتعلق بالقراءة وإثراء المجتمع.ويقام الماراثون في كل من مكتبة إثراء في الظهران، ومكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض، ومكتبة أقرأ في المدرسة الثانوية الأولى في تبوك، حيث يتكفل مركز "إثراء" بزراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة مقروءة بهدف الوصول إلى 2000 شجرة، إضافةً إلى أنه سينال القارئ ميدالية كتذكار تحفيزي مرتبط بالمناسبة، حيث قُسّمت هذه الميداليات إلى أربع فئات: ميدالية نحاسية لقراءة 100 صفحة، وميدالية برونزية لقراءة 200 صفحة، وميدالية فضية لقراءة 500 صفحة، وميدالية ذهبية لقراءة 1000 صفحة.وأوضح المستشار الثقافي في المركز والمشرف العام على برنامج إثراء القراءة "أقرأ" طارق الخواجي، أن الماراثون جزء من تطور إثراء القراءة "أقرأ" وهناك خطة ليكون أكثر توسع ليشمل الخليج والعالم العربي مستقبلًا.يذكر أن القرّاء تمكّنوا من قراءة أكثر من 162 ألف صفحة من كتب متنوّعة ومن حقول معرفية مختلفة، لتُسهم هذه الصفحات المقروءة بأن يتكفل المركز بغرس 1622 شجرة؛ تحقيقًا لهدف الماراثون الذي نظم في نسخته الأولى العام الماضي والقائم على زراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة مقروءة، بهدف الوصول إلى 1000 شجرة.// انتهى //14:56ت م0090