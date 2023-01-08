عام / سمو الأمير فيصل بن بندر يرأس اجتماع مجلس شباب منطقة الرياض الثالث
الأحد 1444/6/15 هـ الموافق 2023/01/08 م واس
الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, أمير منطقة الرياض رئيس مجلس شباب منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, الاجتماع الثالث لمجلس شباب منطقة الرياض.
وتمنى سموه النجاح لأعمال المجلس, منوهاً بتقديم الشباب والشابات أمثلة مميزة لبناء الوطن والمستقبل.
وجرى استعراض جدول الأعمال منها عرض جهود المجلس خلال الفترات الماضية وعرض المشاريع والمبادرات المستقبلية واتخاذ التوصيات والقرارات حيالها.
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