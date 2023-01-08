الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" إقامة 13 مزادًا علنيًا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 130 عقارًا في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة، وذلك في الفترة ما بين 9 إلى 15 يناير 2023م.وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بمزاد فرص الخير الإلكتروني المقام على 3 عقارات بالمنطقة الشرقية، ومزاد الزمرد الحضوري المقام على 24 عقارًا في محافظة جدة، ومزاد وصال الإلكتروني المقام على 6 عقارات بالعاصمة الرياض، ومزاد كنز الجنوب الإلكتروني المقام على 11 عقارًا في منطقتي عسير ومكة المكرمة، ومزاد نفائس تبوك الإلكتروني المقام على 7 عقارات بمدينة تبوك، ومزاد مشارف تاروت الإلكتروني المقام على 8 عقارات بجزيرة تاروت، ومزاد رسا العقاري الإلكتروني المقام على 5 عقارات بمكة المكرمة، ومزاد نسمات عنيزة الإلكتروني المقام على 51 عقارًا بمحافظة عنيزة، ومزاد الزمرد الإلكتروني المقام على عقار بمحافظة خميس مشيط، ومزاد الزمرد الإلكتروني المقام على 9 عقارات بمحافظة جدة، ويختتم إنفاذ المزادات العقارية بمزاد تلال الطائف الإلكتروني المقام على 6 عقارات بمدينة الطائف.أما مزادات المنقولات فيشرف إنفاذ على مزادين حضوريين بمدينة الرياض؛ الأول يقام على محتويات مصنع ألمنيوم والثاني يقام على محتويات وآلات متخصصة لشركة تجهيز مطاعم، وللراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الاطلاع موقع إنفاذ من خلال الرابط: https://infath.sa/auctions .يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.// انتهى //15:00ت م0092