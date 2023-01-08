جدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسالتقى معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان اليوم، قيادات جامعة الملك عبدالعزيز، بحضور معالي نائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، وذلك بمقر الجامعة الرئيس بجدة.واستعرضت رئيس الجامعة المكلف الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، جهود جامعة الملك عبدالعزيز في مواصلة التعليم والتعلم والبحث العلمي والتقنية ومجالات خدمة المجتمع وتأهيل الموارد البشرية لدعم التحول إلى الاقتصاد المعرفي، مشيرةً إلى أنّ الجامعة تتطلع عبر خطتها الإستراتيجية الرابعة (طموح) إلى التميز والريادة أكاديميًا وبحثيًا على الصعيدين المحلي والعالمي.// انتهى //15:02ت م0093