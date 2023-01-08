جدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واستعقد منظمة التعاون الإسلامي يوم الثلاثاء القادم في مقر المنظمة في جدة اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.ويأتي الاجتماع بعد التصعيد الإسرائيلي المتواصل الذي تشهده مدينة القدس المحتلة، والانتهاكات المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك، التي كان أبرزها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير لباحات الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك.// انتهى //15:03ت م0094