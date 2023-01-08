الدمام 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأصدر فريق الدعم الاستشاري لمجلس مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، تقريراً تضمّن رصد نتائج خمسة محاور رئيسة ضمن استبانة قياس رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها جوازات المنطقة الشرقية بمدن ومحافظات المنطقة، من خلال إجراء مقابلات مع المستفيدين بشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات آليًا.وأوضح صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، أن المشروع استخلص نتائج خمسة محاور رئيسة تضمنتها استبانة قياس رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها جوازات المنطقة الشرقية، تمثّلت في البيئة الخارجية للموقع، والبيئة الداخلية للموقع، والإجراءات داخل إدارات الجوازات، والإجراءات الإلكترونية، والعناية بالمستفيد والتواصل معه، مؤكداً على أهمية تعزيز نقاط القوة التي تم رصدها بالتقرير حسب رأي المستفيدين.وبيّن سموّه أن التقرير تضمّن حزمةً من التوصيات، أبرزها العمل على تشكيل فريق عمل متخصص لاستعراض نتائج الاستبيان والعمل على تحسين الخدمات المقدمة من خلال الاستفادة من الدعم الاستشاري والتدريب الذي يقدمه المشروع وتحفيز جميع المعنيين للعناية بالمستفيدين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وعرض نتائج التقرير على جميع العاملين في الجهة للتعرف على نتائج التقرير ومن ثم العمل على حلّها وتلافي حدوثها مستقبلاً، إضافة إلى العمل على تنفيذ الاستبانة ذاتياً لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين بصفة دورية.// انتهى //15:03ت م0095