الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأقامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بوكالة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات اليوم فعالية صحية رياضية تحت شعار "تنفس نحو مجتمع حيوي" وبدعم من الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وبرنامج جودة الحياة, بمشاركة الاتحاد السعودي للجودو والاتحاد السعودي للتنس والاتحاد السعودي لكرة السلة والاتحاد السعودي للجولف - جولف السعودية والاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة وهيئة الهلال الأحمر السعودي والهيئة العامة للغذاء والدواء وجمعية رفيدة لصحة المرأة وعدد من الكليات والأندية الطلابية في الجامعة.وتهدف الفعالية إلى زيادة عدد ممارسي الأنشطة البدنية والرياضية ونشر الوعي والثقافة الصحية مما يسهم في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للطالبات وتعريفهم بأنواع مختلفة من الرياضات من خلال استقطاب الجهات ذات العلاقة.واشتملت الفعالية على عدد من الأركان للجهات المشاركة التي قدمت العديد من الأنشطة الحركية والعروض الرياضية والتعريف بالخدمات والجهود التي تقدمها.وأفادت وكيلة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات الدكتورة عهود المنيع أن وكالة العمادة بالجامعة تسعى من خلال هذه الفعالية إلى اكتشاف ودعم الطالبات الموهوبات في أي مجال رياضي أو صحي ومساعدتها لتحويل تلك الموهبة إلى مهنة لتحقيق أهدافها وطموحاتها والوصول إلى مجتمع حيوي أحد أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:07ت م0096