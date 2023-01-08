الخرطوم 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واستسلم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، دعوة من نائب رئيس جمهورية كينيا، ريقاثي قاشقوا، لزيارة كينيا.جاء ذلك لدى لقائه اليوم، المبعوث الخاص لنائب الرئيس الكيني، زهير ميرلاهي، الذي سلمه الدعوة.وأوضح المبعوث الكيني، أن دعوة نائب رئيس مجلس السيادة، تأتي لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحكم العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، على المستوى الثنائي الإقليمي والمتعدد الأطراف، إلى جانب مناقشة قضايا السلم والأمن في الإقليم، في ظل رئاسة السودان لمنظمة الإيقاد.// انتهى //15:59ت م0116