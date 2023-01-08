الكويت 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واساستقبل سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم، بقصر بيان بدولة الكويت، بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.وخلال اللقاء أشاد سمو ولي العهد في دولة الكويت بالجهود الكبيرة المخلصة التي بذلها معالي الأمين العام ودوره في قيادة الأمانة العامة خلال فترة توليه منصبه، لدعم العمل الخليجي المشترك ووحدته وتضامنه وخدمة قضاياه، والتي استحقت كل الشكر والتقدير والثناء، متمنياً سموه له موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.من جانبه أعرب معالي الأمين العام عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد، على دعمهم ومساندتهم لأعمال الأمانة العامة، مثمناً الثقة السامية التي حظي بها أثناء أداء مهامه، ومشيداً بدور الكويت وإسهاماتها في دعم مسيرة مجلس التعاون المباركة لتحقيق كل ما يصبوا إليه مواطنو دول المجلس من خير ونماء وأمن ورخاء، في ظل التوجيهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، وحرصهم الكبير على الإنجازات وتحقيق المزيد من المكتسبات في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.// انتهى //16:02ت م0117