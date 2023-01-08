ابيدجان 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأكّد رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، أن الأزمة مع مالي قد تم تجاوزها، وسنتمكن من استئناف العلاقات الطبيعية مع مالي.ورحب الرئيس واتارا خلال استقباله بالعاصمة أبيدجان، للجنود الإيفواريين المفرج عنهم، بخطوة السلطات المالية الإفراج عن الجنود بعفو من الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا، مثنياً على جهود الرئيس التوغولي فور نياسينغبي الوسيط في الأزمة.مما يذكر أن 49 جندياً إيفوارياً قد اعتقلتهم السلطات المالية في 10 يوليو الماضي لدى وصولهم العاصمة باماكو، متهمة إياهم بمحاولة زعزعة استقرارها.// انتهى //16:04ت م0119