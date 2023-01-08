الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسأقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, ورشة عمل حول "الطرق العلمية لتحليل المضمون.. خطابات داعش نموذجاً"، قدمها الدكتور محمد بن ناصر البيشى، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي وممثلي الدول الأعضاء لدى التحالف.وتناولت الورشة مفهوم تحليل مضمون خطابات الجماعات الإرهابية والتعرف على مناهج تحليل هذه الخطابات وفق الرسائل والخطابات الصادرة من هذه الجماعات سواء الخطابات المقروءة أو المرئية والمسموعة, وذلك بهدف إكساب ممثلي الدول الأعضاء المعارف والمهارات والاتجاهات للطرق العلمية لتحليل المضمون والمتعلقة بالجماعات المتطرفة.// انتهى //16:09ت م0120